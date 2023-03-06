محتجون يهاجمون مركزا للشرطة الأمريكية فى أتلانتا.. واعتقال 35 شخص

قامت الشرطة الأمريكية بتوقيف 35 شخصاً على الأقل بعدما تحوّلت تظاهرة ضد منشأة جديدة لتدريب شرطيين في أتلانتا إلى أعمال عنف مع إلقاء محتجين زجاجات مولوتوف وحجارة على رجال الأمن.



وبحسب الشرطة، شن "محرضون عنيفون" هجوماً منسّقاً، في وقت متأخر الأحد، ضد عناصر من الشرطة وأحرقوا معدات بناء في موقع المنشأة التي أطلق عليها المعارضون لقب "كوب سيتي" (مدينة الشرطة).



وكان المركز الذي يتم إنشاؤه على 34 هكتاراً من الأراضي الحرجية في مقاطعة ديكالب، هدفاً لمعارضة قوية ومتصاعدة منذ كشف المسؤولون عن المشروع في عام 2021.



وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على مدخل المنشأة، أشخاصاً بملابس سوداء يتجمّعون خلف سياج ويرمون حجارة وعبوات ناسفة على رجال الأمن الذين كانوا يحاولون إغلاق البوابة.