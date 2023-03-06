محافظ قنا يشهد الاحتفال بالنصف من شعبان والليلة الختامية لمولد القنائى.. صور

بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى نائبا عن الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود والنائب العمدة مبارك والنائب محمد الجبلاوى والنائب محمد طايع والنائبة سناء حسانى أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

قدم محافظ قنا التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجموع الحاضرين و أبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي، التى تتزامن مع عيد قنا القومى، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية للمبتهل محمد عبد الرؤف السوهاجى مبتهل إذاعة القرآن الكريم.