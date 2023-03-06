مباحثات سودانية كورية جنوبية حول تعزيز العلاقات بين البلدين

أ ش أ

بحث وكيل وزارة خارجية السودان، السفير دفع الله الحاج علي، مع السفير نامجونج هوان، سفير كوريا الجنوبية الجديد، تعزيز التعاون المشترك ومسار العلاقات بين البلدين الصديقين، والفرص التدربيبة والمنح الدراسية التي تقدمها سول للخرطوم.

وقالت وزارة خارجية السودان، في بيان الليلة، إن وكيل الخارجية أعرب عن ترحيبه بالسفير الكوري الجديد، وتمني له إقامة طيبة ومهمة ناجحة في السودان.

كما بحث الاجتماع الفرص التدربيبة والمنح الدراسية التي تقدمها كوريا الجنوبية لمنسوبي وزارة الخارجية وعدد من مؤسسات الدولة السودانية، كما تطرق اللقاء الى ترتيبات القمة الكورية الإفريقية التي تعتزم كوريا تنظيمها العام المقبل لتعزيز العلاقات والتعاون فى المجال الاقتصادي ، كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية.

وأكد وكيل الخارجية حرص السودان على التسوية السلمية والتقيد بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أكد حرص الوزارة على التعاون مع السفير الكوري بما يعين على المضي قدما لتعزيز العلاقات بين البلدين.