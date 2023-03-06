رام الله ـ واشنطن (أ ش أ)

وجهت مؤسسات فلسطينية فى الولايات المتحدة، دعوة إلى أبناء الجالية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطينى، للمشاركة فى اعتصام أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة المقبل، تنديدا بجرائم المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين وممتلكاتهم.