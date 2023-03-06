وطالبت مؤسسات فلسطينية - في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - بحشد أكبر عدد ممكن من المشاركين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتنديد باستمرار الجرائم الإسرائيلية وتصاعدها بحق الشعب الفلسطيني.