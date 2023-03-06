قصة عامل قتل زوجته ونجله لرفعها قضية نفقة في المطرية

كتب سليم على

بدم بارد ومشاعر تتجرد منها الإنسانية، أقدم عامل على قتل زوجته ونجله بسبب رفع زوجته دعوى نفقه ضده ، حيث تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المطرية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعنات بعد تعدي أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية، وبإجراء التحريات، تبين أن الجثة لسيدة تعمل في حضانة أطفال، وتدعى د.س، عمرها 22 سنة، ونجلها البالغ من العمر 4 سنوات، وبهما طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات، عن أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بينهما، حيث تبين من التحريات أن زوجة المجني عليها أقامت دعاوى نفقة على المتهم وكان الحكم فيها قبل يومين من ارتكاب الجريمة، وتابعت التحريات، أن المتهم تقابل مع المجني عليها أمام الحضانة التي تعمل بها في تمام الساعة 8 صباحًا، ووقعت الجريمة عندما تعدى عليها وحصرها في باب الحضانة، وسدد لها طعنات هي وابنها أودت بحياتهما، وبعدها فرّ هاربًا من موقع الحادث.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود العيان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.