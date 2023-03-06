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"علوم سياسية الإسكندرية" تفتتح معرض المنتجات للطلاب

الإثنين، 06 مارس 2023 10:17 ص
"علوم سياسية الإسكندرية" تفتتح معرض المنتجات للطلاب جانب من الإفتتاح
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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افتتحت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، معرض المنتجات، بالتعاون مع إحدى الجمعيات، ويستمر لمدة خمسة أيام.
 
 وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، إلى أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو 40 عارضاً ممثلين لأربعين جهة تجارية ومنظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين للمنتجين من ذوي الهمم.
 
وأضاف عميد الكلية، أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.
 
 


 

 


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