ضبط 7764 زجاجة زيت و600 عبوة سكر للبيع بأكثر من التسعيرة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7764 زجاجة زيت و600 كيس سكر بأحد المحال بمركز كوم حمادة لقيام صاحبه ببيع الزيت بأزيد من السعر الرسمي، وكذا إمتناعه عن بيع سلعه السكر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك بناءً على المعلومات الواردة بقيام أحد أصحاب منافذ البيع ببيع سلعة الزيت بأزيد من السعر الرسمي وامتناعه عن بيع سلعه السكر كسلع إستراتيجية .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين