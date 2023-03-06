اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضراوات: الطماطم من 3.75 لـ 6.5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات

الإثنين، 06 مارس 2023 09:00 ص
شعبة الخضراوات: الطماطم من 3.75 لـ 6.5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات طماطم ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة، استقرار أسعار الخضروات عند مستويات منخفضة قبيل شهر رمضان، مع ضخ معروض قوي في كافة أسواق الجمهورية بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضار والفاكهة.

أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الاثنين  تشهد استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.75  إلى 6.5  جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيه والبصل 9 إلى 16 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3 إلى 7 جنيه، فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 19 إلى 23 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 10.5 جنيه والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيه والباذنجان الأبيض 8.5 و11 جنيه والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيهات والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيهات والفلفل الألوان 19 إلى 25 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 3 إلى 6 جنيه وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 6.5 جنيهات والبسلة 14 إلى 16 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

 

 

 


الخضار

الفاكهة

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

اسعار الخضروات اليوم



الموضوعات المتعلقة

أزمة نقص الخضار في بريطانيا.. وزيرة البيئة تحث المواطنين: تناولوا اللفت

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:17 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. وزيرة بريطانية تحث المواطنين على تناول اللفت بسبب أزمة نقص الخضار.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 44218 شخصا.. وتعيين أول مدنى مسلم كمراقب بشرطة نيويورك

السبت، 25 فبراير 2023 12:00 ص

خارج الحدود.. وزيرة بريطانية تنصح المواطنين بتناول اللفت بسبب نقص الخضار (فيديو)

الأحد، 26 فبراير 2023 12:13 ص

عصائر من الخضار والفاكهة لحرق دهون البطن

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة