س و ج.. كل ما تريد معرفته عن طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة

كتبت - مروة الغول

س.ما هى تفاصيل أول مزايدة لتنمية حقول البترول المتقادمة؟

ج. تشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، حيث جاء طرح هذه المزايدة لأول مرة بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لا تزال تحتوي علي كميات من الزيت الخام و اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية.

س . ماذا عن الاستثمارات فى مزايدات الحقول المتقادمة ؟

ج. هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

س. أين تقع الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة؟

ج. تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية و جازورينا و رأس العش وايست زيت و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.