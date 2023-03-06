رئيس وزراء العراق يفتتح نافذة الجواز الإلكتروني

وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الجواز الإلكتروني يصدر للمواطنين خلال يوم واحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق".

وثمن رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان،" جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)".

وأشار إلى، أن" الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وحثّ المواطنين على" عدم الاستعانة بالمعقبين إذ لا مكان لهم في هذا الإصدار الجديد"، مشيرا إلى، أن" الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات".