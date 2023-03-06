اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 08:21 ص
أكرم القصاص
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رئيس الأركان الإسرائيلية: رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة

الإثنين، 06 مارس 2023 08:00 ص
رئيس الأركان الإسرائيلية: رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة جيش الاحتلال
وكالات

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تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مساء يوم الأحد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية، وفق روسيا اليوم.

وأعرب هرتسي هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وغالانت من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

 


الخدمة العسكرية

رئيس الأركان الإسرائيلية

اسرائيل

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