جمارك مطار القاهرة تضبط 4 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته كمية من النقد المصري بزيادة كبيرة عن المصرح به، وراكب مصري أخر بحوزته زجاجات بداخلهم سائل الترامادول المخدر ومطواتين، وراكب مصري ثالث بحوزته أسلحة بيضاء وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عصا حديدية واجهزة لاسلكي.

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب في صالة السفر تم ضبط راكب مصري بحوزته 121 الف جنيه مصري مخالفا لقوانين النقد ومكافحة غسل الاموال والتي تمنح الراكب الحق في حوزة مبلغ خمس الاف جنيه مصري فقط في صالات السفر والوصول كما وجد مع الراكب 13 كارت بنكي لبنوك مختلفة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي بحر و عمرو غزال وعلاء خضر مآمير الجمرك وهاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاءالدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 3 زجاجات بداخلهم سائل عقار الترامادول المخدر و 2 مطواة محظور حيازتهما طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد عرض تامر قاسم مدير الجمرك علي ادارة الحماية المدنية بالمطار، شارك في الضبط أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك.

والحالة الثالثة أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 7 مطواة محظور حيازتهم وتم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة وفتحي فوزي مدير الجمرك.

اما الحالة الرابعة والاخيرة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 15 جهاز إتصال صغير، و4 أجهزة لاسلكي بمشتملاتهم يلزم لحيازتهم تصريح من الامن العام و عصا حديدية محظور حيازتها طبقا للقانون 394 سالف الذكر.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول ورقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني و امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وتم احاله الركاب الأربعة الي النيابة المختصة.