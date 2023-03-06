اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف وكيلين بحقوق أسيوط ومشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالتربية النوعية

الإثنين، 06 مارس 2023 01:48 م
تكليف وكيلين بحقوق أسيوط ومشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالتربية النوعية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، عدة قرارات فى كليتي الحقوق والتربية النوعية، تضمنت تكليف الدكتور دويب حسين صابر الأستاذ بقسم القانون العام، للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكذلك تكليف الدكتور رجب محمد السيد الأستاذ بقسم القانون العام، بالعمل وكيلاَ للكلية  لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، أو لحين تعيين عميد للكلية أيهما أقرب.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراَ بتولي الدكتورة ياسمين أحمد محمود وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، مهمة الإشراف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية.

 
 
 
 



 

 


أسيوط

تعيينات جامعة أسيوط

اخبار الجامعات

حقوق أسيوط

تقارير مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة