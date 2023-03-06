تكليف وكيلين بحقوق أسيوط ومشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالتربية النوعية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، عدة قرارات فى كليتي الحقوق والتربية النوعية، تضمنت تكليف الدكتور دويب حسين صابر الأستاذ بقسم القانون العام، للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكذلك تكليف الدكتور رجب محمد السيد الأستاذ بقسم القانون العام، بالعمل وكيلاَ للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، أو لحين تعيين عميد للكلية أيهما أقرب.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراَ بتولي الدكتورة ياسمين أحمد محمود وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، مهمة الإشراف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية.