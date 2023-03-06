تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك باطلاق مبادرة دور على الخير مع القومي للمرأة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، في إطلاق مبادرة «دور على الخير» الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "اللجنة العامة لسيدات الأعمال"، حيث تستهدف المبادرة تشجيع المواطنين القادرين على شراء ما يتيسر لهم من سلع ومنتجات غذائية عينية، وتركها بمكان يخصص لذلك لتوفيرها للمواطنين غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقام فريق عمل المبادرة بقيادة المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة الفرع بالمحافظة، وحضور مناوب الفرع المهندسة أماني مدني، والدكتورة عفاف أحمد ممثلا عن اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بالمرور على السلاسل والمحال التجارية والأسواق والمخابز التي تم إطلاق فعاليات المبادرة بها.

وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية عن طريق وضع صناديق مخصصة في تلك السلاسل والمحال التجارية والأسواق والمخابز، ليقوم المواطنين القادرين بشراء ما يتيسر لهم من سلع وخبز وفاكهة وخضر ومنتجات غذائية عينية أو ما يزيد عن احتياجاتهم من السلع في تلك الصناديق، على أن يقوم المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بأخذ احتياجاتهم من تلك الصناديق، مؤكدة أن المبادرة مستمرة بمتابعة المحافظة مع المجلس القومي للمرأة، وستطرق أبواب باقي السلاسل والمتاجر والصيدليات للمشاركة في المبادرة لدعم المواطن البسيط.

وتناشد المبادرة، المواطنين القادرين المحبين للخير المشاركة في المبادرة والتسابق إلى فعل الخير، ووضع جزء من مشترياتهم والتبرع بها في تلك الصناديق لدعم غير القادرين في ظل تلك الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.



إطلاق مبادرة دور على الخير مع القومى للمرأة بالأقصر



تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك بإطلاق مبادرة دور على الخير



جانب من إطلاق مبادرة دور على الخير مع القومى للمرأة



مبادرة دور على الخير مع القومى للمرأة بالأقصر







