تفاصيل السيطرة على حريق بمصنع طوب بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل في مصنع طوب بقرية العزازي في مركز أبو حماد، فيما أسفر الحريق عن مصرع عامل متفحمًا، وأصيب آخر بتوقف في عضلة القلب.

وتبين من المعلومات الأولية نشوب الحريق في فرن المصنع وامتداد النيران إلى عدد من أسطوانات البوتاجاز مما تسبب في انفجارها، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العمال وتفحم جثته وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بـ10 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمصنع طوب بقرية العزازى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بدائرة أبو حماد.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من المعلومات الأولية نشوب الحريق في فرن المصنع وامتداد النيران إلى عدد من أسطوانات البوتاجاز مما تسبب في انفجارها، وأسفر الحريق عن تفحم عامل وإصابة آخر بتوقف عضلة القلب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوحماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.