تحرير 7 محاضر لأفران خبز بلدي وجزارة بمدينة نبروه في الدقهلية بسبب نقص الوزن

الدقهليه شريف الديب

كشفت حملة تفتيشية من مركز ومدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، بمخالفات داخل عدد من المخابز ومحل جزارة، وقد قام عاطف سعد، ومنى المتبولى، نائبى رئيس مدينة نبروه صباح اليوم الإثنين بحملة للتفتيش على أفران الخبز البلدى ومحلات الجزارة.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لأصحاب مخابز بلدية، بسبب التلاعب فى مواصفات الخبز ونقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين، فضلا عن عدم وجود طفايات حريق صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج المجزر وعدم وجود شهادات صحية.

شارك فى الحملة فهيمة على مدير التفتيش والمتابعة، ومأمون الطباخ مدير إدارة رخص المحلات، والسيد عبد المطلب مدير إدارة البيئة برئاسة المركز، وأحمد ابو سعده وأحمد عادل مفتشى التموين بنبروه.

وأكد رئيس المدينة على أن حملات التفتيش على المخابز والافران ومحلات الجزارة، وكافة محلات بيع السلع الغذائية لن تتوقف حفاظا على حياة ومصالح المواطنين وتأكيدا لدور الحكومة فى الرقابة والتصدى لكافة أنواع المخالفات أو التلاعب بصحة وحياة المواطنين أو الغش التجارى.

جاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين، وفى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتصدى لكافة المخالفات، وفى إطار توجيهات المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه.