بسبب السرعة الزائدة.. النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث تصادم

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثث 5 طلاب لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها بسبب السرعة الزائدة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم لدفنها، وأمرت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور صلاح سالم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة أعلى محور صلاح سالم مما أسفر عن مصرع 5 طلاب وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عودة الطلاب من حضور حفل زفاف بمنطقة مصر الجديدة مستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة واصطدم بشجرة على طريق المحور مما أسفر عن مصرعهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.