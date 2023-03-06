بدء تشغيل مطحن ناصر فى أسوان استعدادا لموسم حصاد محصول القمح.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

بدأ، اليوم، تشغيل مطحن ناصر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، استعدادا لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023، عقب انتهاء مشروع تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 5.5 مليون جنيه على مدار 6 أشهر، حيث تصل قدرته لطحن القمح 170 طن يومياً لتوزيع الدقيق الفاخر على المخابز البلدية والمستودعات بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه تم الإسراع فى أعمال رفع كفاءة مطحن ناصر بكوم أمبو ، والذى يتبع شركة مطاحن مصر العليا وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين ، موضحاً أنه بالتوازى تستعد اللجان المشكلة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيهاً، لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد على مستوى المحافظة .

يأتى ذلك استعدادا لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023 ، والذى تبدأ بشائره مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها، وبناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة التخزين.



بدء تشغيل مطحن ناصر بكوم أمبو استعداداً لاستقبال القمح (1)



بدء تشغيل مطحن ناصر بكوم أمبو استعداداً لاستقبال القمح (2)



بدء تشغيل مطحن ناصر بكوم أمبو استعداداً لاستقبال القمح (3)



