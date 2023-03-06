المشاهدات مش هتنفعك.. ترويج الشائعات يقودك لخلف القضبان

كتب أحمد حسنى

بعد ادعاء أحد الأشخاص ب بيع لحوم "دواب" داخل أحد المطاعم، وبعد تحديد الشخص الظاهر بالمقطع المشار إليه والقائم على تصويره وتبين أنهما (بائع متجول، ونجار)، واعترافه بتمثيل المقطع المشار إليه بقصد تحقيق الشهرة والربح المادى نظير زيادة نسب المشاهدة، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟.

ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.