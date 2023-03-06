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المرور تحرر 74 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 06 مارس 2023 11:33 ص
المرور تحرر 74 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74743 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 12506 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 234 مخالفة السير بدون تراخيص و9 دراجات نارية مخالفة و23 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفات شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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