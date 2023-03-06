المتهمون بقتل مسنة فى الهرم يكشفون سبب إنهاء حياتها.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم لاتهامهم ب قتل مسنة في الهرم، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم انتهزوا إقامة الضحية بمفردها، وتسللوا لشقتها، ثم وثقوها بحبل واعتدى أحدهم عليها بسلاح أبيض.

أضافوا أنهم فتشوا بمحتويات الشقة بحثا عن أموال، ولم يعثروا إلا على مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين عقب ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بطعنات.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل الضحية لسرقتها، والاستيلاء على مبلغ 300 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.