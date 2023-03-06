اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المتهمون بقتل مسنة فى الهرم يكشفون سبب إنهاء حياتها.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 مارس 2023 12:26 م
المتهمون بقتل مسنة فى الهرم يكشفون سبب إنهاء حياتها.. اعرف التفاصيل جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم لاتهامهم بقتل مسنة في الهرم، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم انتهزوا إقامة الضحية بمفردها، وتسللوا لشقتها، ثم وثقوها بحبل واعتدى أحدهم عليها بسلاح أبيض. 
 
أضافوا أنهم فتشوا بمحتويات الشقة بحثا عن أموال، ولم يعثروا إلا على مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين عقب ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بطعنات.
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل الضحية لسرقتها، والاستيلاء على مبلغ 300 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

العثور على جثة

مقتل سيدة

الهرم

أمن الجيزة

قتل مسنة فى الهرم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة