الكشف الطبى على 1025 مواطنا بقافلة طبية بقرية "الدعاء" فى بلطيم ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية العاء، بمركز بلطيم، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، على مدار يومين، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي ، رئيس مجلس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1025 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة الى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة وإجراء 107تحليل طبي ما بين - معمل الدم/معمل الطفيليات، وإجراء 53 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 604مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية [ ١٠٠ مليون صحة ] والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر ) على 73 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل6 مرضى، والتحويل على اقرب مستشفى ل28 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، تتقدم أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز بلطيم، وإدارة صحة بلطيم، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة،لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.



اجراء الكشف الطبي



جانب من اعمال القافلة



صرف الادوية بالقافلة



