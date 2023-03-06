القبض على المتهمين بقتل مسنة لسرقتها في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم ب قتل سيدة مسنة داخل شقتها بالهرم.

وكشفت التحريات، أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لسرقة المجني عليها، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بطعنات وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وتبين أنهم 3 عاطلين وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل الضحية لسرقتها، والاستيلاء على مبلغ 300 جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.