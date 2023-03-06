الطوارئ الروسية تكشف تفاصيل انفجار منصع غاز الكوك في مدينة فيدنوي

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وقع انفجار في مصنع لغاز الكوك في مدينة فيدنوي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، نتج عنه حريق الأحد.

صرح بذلك متحدث باسم إدارة منطقة موسكو بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الروسية، وقال "وقع انفجار في ورشة لغاز الكوك - المستخدم في أفران فحم الكوك - في فيدنوي، واندلعت النيران في برج مضخة به مادة البنزول، وبلغ ارتفاع النيران 20 مترا".

ووفقا لمصدر بخدمات الطوارئ، فإن النيران التهمت المبنى بأكمله الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع.

وتنتج ورشة غاز الكوك في موسكو فحم الكوك ومادة البنزول ومركب "راتنج قطران الفحم"