التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم ممارسة أعمال الدجل

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم ب النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمًا قدرته على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى.

وتواجه جهات التحقيق المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي كشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيًا قدرته على أساليب ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة"، وآخر "معاون له") وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.