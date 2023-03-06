اليوم السابع
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استقرار سوق اللحوم فى مصر.. أسعار البلدى ما بين 180 إلى 250 جنيها

الإثنين، 06 مارس 2023 07:00 ص
استقرار سوق اللحوم فى مصر.. أسعار البلدى ما بين 180 إلى 250 جنيها لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 6 مارس 2023، استقرارا ملحوظا، بعد تحرك واضح الأيام الماضية، وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق، عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، بحسب شعبة القصابين. 
 
وتتراوح أسعار البلدى ما بين 180 و250 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.
 
وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 195 و 240 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 195- 240 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و 195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و 195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 140 و 170 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 130 و 150 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.
 
ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.
 

 


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