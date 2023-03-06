اتهامات "التنمر وتخويف" الموظفين تطارد نائب رئيس الحكومة البريطانية السابق

كتبت رباب فتحى

زعم مسئول بريطانى فى أحدث سلسلة من الادعاءات بسوء المعاملة الموجهة ضد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطانى السابق أنه "جعل أحد أعضاء فريق العمل يبكي".

ويخضع راب للتحقيق فى مزاعم بأنه قام بتخويف العديد من الموظفين وتعهد بالاستقالة من الحكومة إذا تم تأييد المزاعم ضده، ونفى بشدة أنه متنمر.

وفى الادعاءات الأخيرة، قال زميل لبى بى سي: "لم أشعر شخصيًا بالتخويف. لقد لاحظت على الرغم من ذلك ما يمكن أن أصفه بأنه سلوك تنمر. ليس هناك شك فى ذهنى حول ذلك ".

وقالوا إن راب "توقع مستويات عالية من الناس" لكنهم زعموا أنه "يقلل منهم"، لافتين إلى أنه "كان كثيرًا ما يهين أعضاء مكتبه الخاص و/ أو الآخرين الذين يعملون معه".

وقال شخص عمل مستشار لراب فى منصب رفيع فى إحدى الإدارات: "فى لحظة، يمكن أن يتحول إلى شخص غاضب بشكل لا يصدق ومهين للغاية فى الطريقة التى يتحدث بها إلى الناس."

وقال أحد أعضاء البرلمان السابقين حول إدارة راب أنه لا يعتقد أنه كان متنمرًا، لكنه قال أن التقارير حول سلوكه تتماشى مع ما شاهدوه.

وأضاف "كان هناك عدد قليل من المناسبات حيث لاحظت أنه يجعل أحد الموظفين يبكى، لأنه لم يكن سعيدًا بعملهم. ربما كان هذا أحد الأشياء التى وجدتها غير مريحة للغاية."

وتابع قائلا "أعتقد أنه إذا بكى أحد الزملاء وعاد إلى مكتبه وما زال قلقا، وهذا يحدث أكثر من مرة، فعندئذ أعتقد أن أى شخص يجب أن يدرك أن هذا الشخص تأذى من هذا التفاعل."