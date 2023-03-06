إصابة شاب على يد شخصين خلال مشاجرة فى منطقة العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أصيب شاب نتيجة تعرضه لاعتداء ب سلاح أبيض على يد شخصين خلال مشاجرة في العمرانية، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات بين المتهمين والمجني عليه أدت إلى التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص في العمرانية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، على يد شخصين خلال مشاجرة نشبت بينهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.