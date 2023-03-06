إزاى تستخرج كعب العمل فى 7 خطوات

كتب ـ سليم على

يعد كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة لاستكمال أوراق التعيين في وظيفة، فدائما ما يتساءل الكثيرون من المعينين بوظائف جديدة عن طريقة استخراج كعب العمل، في السطور التالية يقدم "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة باستخراج كعب العمل تيسيراً على المواطنين.

كعب العمل يمكن الحصول عليه من مكتب العمل التابع لك.

توفير أصل شهادة المؤهل الدراسى، ويمكن إحضاره من الجامعة التي تم التخرج منها.

إحضار صورة من الرقم القومى الخاص بك.

إحضار الرقم التأمينى الخاص بك، يمكنك الاتصال على 16217 لمعرفة ذلك الرقم، وبعد ذلك، يمكن الذهاب إلى الموقع الإلكترونى لمعرفة مكتب التأمين الذي ستذهب إليه.

إحضار أصل شهادة الميلاد كمبيوتر من السجل المدني التابع لك، ثم الذهاب بها إلى مكتب التأمين للحصول على الرقم التأميني.

بالنسبة للذكور، يجب إحضار صورة من موقف التجنيد.

بعد التأكد من الحصول على جميع تلك الأوراق، يمكنك الذهاب إلى مكتب العمل التابع لك للحصول على كعب العمل وتقديمه للمؤسسة التي تعمل بها، ليتم حفظه مع باقي الأوراق الخاصة بك في ملف العاملين بتلك المؤسسة.