إزالة 25 مكمورة فحم بدون ترخيص لخطورتها على الصحة العامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظا على الصحة العامة، مشددة على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة أسامة داود بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم العشوائية بقرية النجاح وأسفرت عن ازالة 25 مكمورة فحم مضرة للبيئة.

وكانت الاجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت مؤخرا حملة لازالة مكامير الفحم المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 75 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 11250 مترا بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكمورة باجمالي 27080 مترا.

يذكر ان محافظة البحيرة قد اقامت خلال الفترة الماضية 101 مكمورة فحم مطورة "65 بمركز رشيد -28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز ابو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".

وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وانتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومى.

وتعمل محافظة البحيرة على محورين أساسيين لمواجهة تلوث البيئة اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والمحور الثاني وضع خطة للأزمات و الكوارث سواء الطبيعية ، المناخية ، البيئية أو الغير طبيعية ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة.

كما تقوم محافظة البحيرة بدعم كافه المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.

وتتضمن خطة محافظة البحيرة لمواجهة تلوث البيئة إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.