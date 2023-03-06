إحالة 4 مدراء مدارس بشمال سيناء للتحقيق لعدم الانضباط الدراسى بمدارسهم

شمال سيناء ـ محمد حسين

أحال "حمزة رضوان"، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، 4 مدراء مدارس بإدارة بئر العبد التعليمية للشئون القانونية، وإحالة المتغيبين للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تفقد سير اليوم الدراسي بمدرس مركز بئر العبد وهى مدرسة مزار الإبتدائية، ومدرسة آل جرير الإبتدائية، والروضة الثانوية والروضة الإعدادية، وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم الإنضباط واعطاء التعليمات لمدير وكيل إدارة بئر العبد التعليمية، بتكثيف لجان المتابعة لمدارس الإدارة وبخاصة المدارس الموجودة بأطراف المدينة، حرصاً على آداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه والتأكيد على إنضباط العملية التعليمية و إنضباط العاملين

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أحال مديرى مدرستي العريش الفنية المتقدمة والعريش المعمارية للتحقيق لعدم الانضباط.

واصدر توجيهات لمدير عام التعليم الفني بتكثيف المتابعة المتواصلة على كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة، حرصاً على آداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه والتأكيد على انضباط العملية التعليمية وانضباط العاملين، خلال تفقده سير العمل بمدارس إدارة العريش التعليمية.