أوقاف البحيرة تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد التوبة بدمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الأوقاف بالبحيرة، مساء اليوم الإثنين، احتفالية حاشدة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، شارك فى الاحتفالية اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف والوعظ ومواطنى مدينة دمنهور.

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للشيخ محمد أبو حطب تحدث خلالها عن فضل تلك الليلة، وما حدث فيها من تحويل قبلة المسلمين إلى اتجاه الكعبة المشرفة والدروس المستفادة من تلك الذكرى وضرورة الإكثار من العبادات في شهر شعبان الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل.

مشيرًا إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة، ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة وأن الوحدة والإتحاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية.

ثم قدم المبتهل الشيخ عمرو النقراشي مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية والمديح النبوى الشريف.

ومن جانبه قدم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، خالص التهنئة بتلك المناسبة العطرة إلى جموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وأهالي محافظة البحيرة، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والإستقرار.