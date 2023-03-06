"أوابك": النفط والغاز لن يقل عن 50% من مزيج الطاقة 2045

كتبت -مروة الغول

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " فى "المؤتمر والمعرض العالمى للنفط والغاز والطاقة" الذى عقد في مدينة مومباي في الهند من 1 إلى 3 مارس 2023.

وقدم المهندس تركي حمش خبير بترول استكشاف وإنتاج ب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " ، ورقة حملت عنوان: "المنظور العالمي لاحتياطيات وإنتاج النفط والغاز"، استعرض فيها تاريخ ودور المنظمة في تطوير التعاون العربي بين الدول الأعضاء، وبين ضمنها حصة هذه الدول من احتياطيات وإنتاج النفط والغاز.

كما أوضح معدلات الاستهلاك العالمي والنسبة الحالية للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة، ثم عرض وجهة نظر المنظمة عن الدور المستقبلي للنفط والغاز عام 2045، مبينا أنها لن تقل عن 50% من مزيج الطاقة، وأكد أن الوقود الأحفوري سيبقى اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة على المدى القصير، وأنه سيبقى الضامن لأمن الطاقة على المدى الطويل.

وقدمت خلال أيام المؤتمر الثلاث، عشر كلمات رئيسية، وتسع وعشرون ورقة وحالة دراسية، وعقدت سبع حلقات نقاشية، وشارك في المؤتمر والمعرض نحو 170 شركة ومؤسسة .