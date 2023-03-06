آخر موعد للتقدم بالطعون ضد المتقدمين لرئاسة 4 جامعات حكومية.. اليوم

كتب محمد صبحى

تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية ب المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين، باب التقدم بالطعون ضد المترشحين على رئاسة 4 جامعات حكومية وهى جامعات السويس وجنوب الوادى وكفر الشيخ ومدينة السادات، وذلك بحسب الجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات على أن تجتمع لجنة البت فى الطعون غدا الثلاثاء لفحص الطعون المقدمة وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

ننشر القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة 4 جامعات

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة لجامعات (الوادي - مدينة السادات - كفر الشيخ - السويس).

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ

حيث كشف القايمة عن ترشح كل من

١- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز

2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني

3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم

5-الدكتور رمضان أحمد

5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي

6-الدكتور عبدالحليم مصطفى

7- الدكتور يحيي زكريا

8-الدكتورة شيرين حامد

9- الدكتور طه أحمد إسماعيل

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة السويس وكشفت القائمة عن تقدم 11 مرشح وهم

1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد

2-الدكتور محمد مازن جلال

3- الدكتور سعيد حامد عبادي

4-الدكتورة منال رشاد

5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود

6-الدكتور يحيي يوسف

7- الدكتور أشرف محمد أحمد

8- الدكتور شريف محمد فهمي

9-الدكتور علي حسن علي

10- الدكتور وائل السيد إبراهيم

11- الدكتور أحمد سعيد أمين

وجاءت القوائم المبدئية بأسماء المرشحين لجامعة جنوب الوادي

- الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد

-الدكتور محسوب عبدالقادر الضوي

-الدكتور بدوي شحات بدوي

-الدكتور مصطفى أبو المجد سليمان

-الدكتور حسين محمد أحمد

-الدكتور أشرف محمد أبوالوفا

-الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم

-الدكتور حجاج غانم

-الدكتور شعبان رمضان

كما تقدم لرئاسة جامعة مدينة السادات

-الدكتورة نهاد محمد كمال

-الدكتور شادن معاوية

-الدكتور سعيد فاروق

-الدكتور شعبان محمد

-الدكتورة منال أحمد إبراهيم

-الدكتور محمد ياسر

-الدكتور علاء الدين حسين

-الدكتور أحمد إبراهيم