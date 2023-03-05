37 طيارا إسرائيليا يقاطعون التدريب الأربعاء المقبل بسبب الانقلاب القضائى

كتب أحمد جمعة

أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، أن 37 طيارا احتياطيًا من السرب 69 "سرب طائرات F-15i" قد سلم رسالة إلى قيادة سلاح الجو، أنهم لا ينوون الحضور للتدريب في السرب المقرر يوم الأربعاء المقبل، وذلك احتجاجًا على خطوات الانقلاب القضائي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.

في سياق متصل ، ذكرت صحيفة هأرتس العبرية، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا تعارض اقتراح (قانون الهدايا) الذي يهدف إلى تمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تلقي تبرعات وهدايا لتمويل نفقاته القضائية.

وقالت المستشارة القضائية في الحكومة الإسرائيلية: "مشروع القانون يضر بشكل كبير بنزاهة الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، ويمكن أن ي فتح الباب الحقيقي للفساد الحكومي".

في سياق آخر، كشفت صحيفة كالكاليست العبرية، أن مليارات الشواقل تخرج من سوق رأس المال في إسرائيل للخارج ، وذلك بسبب الاضطراب القضائي الذي تشهده إسرائيل.

ونشرت الصحيفة "بيانات صادمة.. 8.5 مليار شيقل خرجت من الصناديق الائتمانية في سوق رأس المال المحلي في إسرائيل خلال شهر فبراير فقط، بسبب حالة عدم اليقين التي سببتها الاضطرابات حول الانقلاب القضائي من قبل حكومة نتنياهو".

وأضافت الصحيفة العبرية: "تشير البيانات إلى أنه إلى جانب ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، زادت الشركات والأفراد من جهودها لسحب الأموال للخارج".