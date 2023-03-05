موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية فى مطار نيودلهي.. وصلت ولم تجد مستقبلين

وكالات

فى مشهد يبدو مثيرا للارتباك، فوجئت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعدم وجود مستقبلين لها فى المطار، خلال وصولها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لحضور فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

الموقف بدا محرجا، حتى أثار ضحكات الوزيرة الشابة، مع ظهور السفير الألماني، والذي عانقها، بعدما أتى من بعيد، ليكون فى استقبالها بعد نزولها من سلم الطائرة.

وزارة الخارجية الألمانية سعت إلى التخفيف من حدة الانتقادات قائلة عبر تويتر "الخدمة الخارجية هي رياضة متعددة الأوجه.. نحن فخورون بزملائنا الذين يقومون بعمل رائع كل يوم".

وكان من المتوقع أن تكون هناك لجنة مكونة من ممثلين عن الدولة المضيفة والسفارة الألمانية، لكنها بدت غاضبة إلى حد ما حين التقطتها عدسات المراسلين المنتظرين.