مقتل 7 أشخاص فى فندق بهندوراس على يد مسلحين

كتبت فاطمة شوقى

أكدت حكومة هندوراس مقتل 7 أشخاص على يد مسلحين فى مدينة كوماياجويلا الهندوراسية، مشيرة إلى أنه وفقا للتقارير الأولية فدخل عدد من المسلحين فندق وقتلوا الضحايا الذى منهم 4 نساء، بعد أن أطلقوا نار اسلحة من العيال الثقيل، حسبما نقلت صحيفة "الدياريو تيمبو".

وأكد المتحدث باسم وزارة الأمن، ميجيل مارتينيز "أن شخصين آخرين، كانا فى مكان الحادث، أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج"، مشيرا إلى أنه يتم بالفعل فى الوقت الحالى تشكيل فرق خاصة للتحقيق لمعرفة المسئولين والتوصل اليهم وتحديد الدوافع.

وقالت مديرة مرصد العنف التابع للجامعة الوطنية المستقلة فى هندوراس، ميجدونيا أيستاس، لشبكة سى أن إن على نسختها الإسبانية أنه مع هذه الحقيقة، هناك بالفعل ثمانى مذابح تم ارتكابها حتى الآن فى عام 2023 فى هندوراس، ما أدى إلى مقتل 34 شخصًا.

وأشارت المسئولة إلى أنه فى عام 2022، تم تسجيل 50 مذبحة فى هندوراس قتل فيها 185 شخصًا.

منذ ديسمبر الماضى، نفذت الحكومة الهندوروسية حالة الطوارئ فى العديد من بلديات البلاد، بما فى ذلك المنطقة الوسطى وقد تم تمديد صلاحية الإجراء بهدف - وفقًا لمصادر رسمية - "مكافحة الابتزاز والجرائم ذات الصلة التى ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة".

ويتسبب العنف الإجرامى فى هندوراس فى مقتل ما بين 10 و15 حالة وفاة يوميًا، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان ومصادر الشرطة.