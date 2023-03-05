مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق "فقط - القصير"

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم موتوسيكلين على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 40، وتبين مصرع حمدى محمد عبدالوهاب، 32 عامًا، وحمدى محمد الصغير، 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد محمد عبدالوهاب، 12 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.