محافظ كفر الشيخ: المشروعات القومية قضت على جرائم الاتجار في البشر

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن مبادرة حياة كريمة غيرت الحياة بمطوبس، لإقامة المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، مما زاد من نسبة تشغيل العمالة، وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أن اهتمام الدولة بها أدى لانخفاض نسب البطالة، والقضاء على الهجرة الغير شرعية، بعد ان كانت مطوبس منبع الهجرة الغير الشرعية، لقرب سواحلها من قبرص واليونان وايطاليا، لوجود العديد من المشروعات منها المنطقة الصناعية، ومزرعة غليون السكية، ومحطة الكهرباء، ومجمع مصانع الرمال السوداء، اضافة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية جرى إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات للشباب، و القروض الميسرة من خلال مشروعك.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، والدكتور هدى طنباري، عضو مجلس النواب، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، والدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، و الدكتورة الاء خفاجة، رئيس وحدة الهجرة الغير شرعية، ووكلاء الوزراء ، وعدد من المسئولين بالديوان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تعمل المحافظة جاهدة بالتوعية بخطورة الهجرة الغير الشرعية بالمدارس وبمراكز الشباب، والاهتمام بالتعليم الفني، لتدريب الطلاب والطالبات، وتهيئتهم لسوق العمل، إضافة لفتح أقسام ومدارس جديدة تتواكب مع المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة، فتم افتتاح مدرسة فوه النسيجية لإحياء المهنة التراثية بفوه، وإيجاد فرص عمل للفتيات، اضافة لقسم التعدين ليعمل أخرجوه بمجمع المصانع للرمال السواء، اضافة لقسم الاسماك، لتعلم تربية وتعليب وحفظ الاسماك.

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، إن المحافظة كانت على رأس المحافظات التي يوجد بها هجرة غير شرعية، ولكن تم الحد منها بجهود الدولة، وكان لوحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالديوان العام، والتي يرأسها دكتورة الاء خفاجي، دور مهم في توعية المواطنين، وطرح البدائل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت السفيرة نائلة جبر جرى تشديد العقوبات الخاصة بالهجرة الغير شرعية، بتوجيهات من الرئيس وتعزيز أنشطة الحماية للمواطنين بالمشروعات والخدمات المقدمة منها، من خلال التوعية، والاهتمام بالزراعة وتطويرها والانتاج الزراعى، والصناعة، وجهات تنمية المشروعات، اهتمام الدولة بالتنمية من صرف ورصف ومياه، والحل الأمنى ليس الحل الوحيد، والحل في المشروعات التنموية، مؤكدة أنها وجهت بتوعية الفرص البديلة المتاحة من القطاع العام والخاص، وتنمية المشروعات، والاتجاه لقروض التنمية المحلية، والاهتمام بالتعليم الفني، وتهيئة الطلاب لسوق العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت خطة تتكون من عدد من المحاور، المحور الأول الاستعانة بالأوقاف من خلال أداء خطبة عن الهجرة الغير شرعية، والمحور الثاني تنظيم ندوات بقصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس، والمحور الثالث دور اكاديمي وبالتوعية، لبيان خطورة الهجرة الغير الشرعية.

كما طرحت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، دور الجمعيات الأهلية الهام كشريك لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظة.