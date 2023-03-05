محافظ المنوفية: تحرير 204 محاضر تموينية خلال حملات تفتيشية مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الأجهزة الرقابية فى المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع وضبط منظومة الأسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث أسفرت اليوم الأحد الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة عن تحرير 204 محضر تموينى بإجمالى مضبوطات ، 1طن أرز حر ، 2 طن زيت طعام، مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن هناك حملات يومية ولجان متابعة للمرور اليومى علي كافة منافذ ومعارض المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن الحملات التموينية تنوعت ما بين تحرير 111 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، 93 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، وتم تحرير محضر جنح رقم 3266 لسنة 2023 قسم شبين الكوم ضد صاحب محل بقالة لتجارة السلع الغذائية بناحية ميت خاقان لحوزته كمية قدرها طن أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا تحرير محضر جنح آخر برقم 6442)د بقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية قرية ميت بره والتحفظ على كمية قدرها 2 طن زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر.