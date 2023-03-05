اليوم السابع
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الأحد، 05 مارس 2023 04:06 ص
أكرم القصاص
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ما لا تعرفه عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني في غرب المنيا

الأحد، 05 مارس 2023 04:00 ص
ما لا تعرفه عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني في غرب المنيا وزارة الزراعة
أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم المعلومات حول مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا لإنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.
 
1-  المزرعة تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعمل في إنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً.
 
2- تبلغ مساحتها  حوالي 15 فدان اجمالي مساحة المزرعة.
 
3- تبلغ اجمالي طاقتها الاستيعابية حوالي 1500 رأس.
 
4- تضم المزرعة: 26 عنبر، و2 محلب للألبان، فضلا عن 1300 رأس، متواجدة بها حاليا، كما تنتج حوالي 2 طن من الألبان يوميا.
 
5- تم الانتهاء من  بيع 450 رأس ماشية محسنة وراثيا للمزارعين، فضلا عن 350 رأس تم توزيعها بالقرى المختلفة لتحسين النسل.
 
 

وزارة الزراعة

الماشية

المزرعة النموذجية للانتاج الحيواني في غرب غرب المنيا

الجاموس المحسن وراثيًا



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