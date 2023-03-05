وقال إيهنات -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إن "الروس يمكنهم إطلاق الصواريخ عن بعد وإطلاق قنابل جوية روسية موجهة من على بعد عشرات الكيلومترات، لذلك فإننا بحاجة إلى طائرات مقاتلة حديثة لحماية المدن والقرى الأوكرانية من الصواريخ والقنابل الجوية الروسية".



وأشار إينهات إلى أن أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى مثل نظام "باترويت" الأمريكي سيكون لها تأثير كبير أيضًا في هذا الصدد، لكن من الضروري أن يكون لدى أوكرانيا الكثير منها لحماية كامل أراضيها.



وتابع إيهنات قائلا: "أما الطائرات فهي متحركة ويمكن استخدامها لاعتراض القاذفات الروسية أو على الأقل الضغط عليها، ما يمنعها من إلقاء القنابل، لهذا الغرض تحتاج أوكرانيا إلى طائرات مقاتلة حديثة متعددة الأغراض، حيث إن الطائرات التي لدينا تعود إلى الحقبة السوفيتية وغير قادرة على إتمام هذه المهمة".



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية بواسطة المدفعية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم /الأحد/ - إنه في إطار عمليات الاستطلاع والبحث، اكتشف عناصر الاستطلاع نقطة تجمع قوات لفصيلة من الأوكرانيين.



وأضافت أنه تم نقل إحداثيات الموقع على الفور إلى نقطة تحكم المدفعية بواسطة طائرة مسيرة وقامت قوات المدفعية بقصف الموقع والقضاء على جميع من فيه.



وأشارت الى أن طواقم المدفعية بعد أن دمرت أهداف القوات الأوكرانية، قامت على الفور بتغيير مواقعها لأداء مهام جديدة.