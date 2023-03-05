اليوم السابع
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فوز هندسة حلوان في المسابقة العالمية بمؤتمر CPERE IEEE بمشروع شحن سيارات كهربائية

الأحد، 05 مارس 2023 10:58 ص
فوز هندسة حلوان في المسابقة العالمية بمؤتمر CPERE IEEE بمشروع شحن سيارات كهربائية فريق هندسة حلوان
كتب محمد صبحى

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فازت فرق من كلية الهندسه بحلوان فى المسابقة العالمية التى أقيمت بمؤتمر الكترونيات القوى والطاقة المتجددة CPERE IEEE فى الأقصر بتنظيم جامعة أسوان، وجاءت مشاركة طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شارك طلاب هندسة حلوان بمشروع عداد مياه "OWM" الذكى الذى يعمل كعداد المياه الميكانيكى المعتاد لكنه يقوم بإتاحة التحكم فى تدفق المياه عن بعد، من خلال تطبيق الهاتف المحمول كما يقوم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لاكتشاف ومنع تسريب المياه وبالتالى توفيرها وتقليل تكلفة الفواتير على المستخدمين، وفاز مشروع (OWM) بالمركز الثالث بالمؤتمر، والطلاب المشاركين فى المشروع هم: نور الدين مجدي، زياد حازم، عمر عبد الرحمن، مهاب ياسر.

َكما فاز فريق من الطلاب بعد مشاركتهم بمشروع عن محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية كمصدر أولى للتغذية، وذلك لمواجهة أكبر التحديات التى يواجهها العالم لمجابهة مشكلة المناخ وأزمة نقص الطاقة، حيث تمثل وسائل المواصلات 38.5% من استهلاك الوقود الحيوى الذى يتسبب فى الانبعاثات الكربونية الضارة، ويأتى المشروع لدعم رؤية الدولة 2030، للمشاركة الكبيرة فى التنمية المستدامة، وتكون فريق الطلاب من: مصطفى عادل عواد، محمد زايد سيد أحمد، محمد حسام والى، عصمت محمود محمود، مصطفى محمد محمود.


جامعة حلوان

هندسة حلوان

التنمية المستدامة

استهلاك الوقود



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