فوز هندسة حلوان في المسابقة العالمية بمؤتمر CPERE IEEE بمشروع شحن سيارات كهربائية

شارك طلاب هندسة حلوان بمشروع عداد مياه "OWM" الذكى الذى يعمل كعداد المياه الميكانيكى المعتاد لكنه يقوم بإتاحة التحكم فى تدفق المياه عن بعد، من خلال تطبيق الهاتف المحمول كما يقوم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لاكتشاف ومنع تسريب المياه وبالتالى توفيرها وتقليل تكلفة الفواتير على المستخدمين، وفاز مشروع (OWM) بالمركز الثالث بالمؤتمر، والطلاب المشاركين فى المشروع هم: نور الدين مجدي، زياد حازم، عمر عبد الرحمن، مهاب ياسر.
َكما فاز فريق من الطلاب بعد مشاركتهم بمشروع عن محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية كمصدر أولى للتغذية، وذلك لمواجهة أكبر التحديات التى يواجهها العالم لمجابهة مشكلة المناخ وأزمة نقص الطاقة، حيث تمثل وسائل المواصلات 38.5% من استهلاك الوقود الحيوى الذى يتسبب فى الانبعاثات الكربونية الضارة، ويأتى المشروع لدعم رؤية الدولة 2030، للمشاركة الكبيرة فى التنمية المستدامة، وتكون فريق الطلاب من: مصطفى عادل عواد، محمد زايد سيد أحمد، محمد حسام والى، عصمت محمود محمود، مصطفى محمد محمود.
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