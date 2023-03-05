صحة الغربية: نقل 7 حالات من مستشفى المحلة إلى أخرى بسبب انقطاع الكهرباء

شهدت مستشفى المحلة العام قبل قليل، انقطاع التيار الكهربائى عنها، بعد انقطاع الكابل المغذى للمستشفى، بسبب أعمال رفع الأسفلت التى تتم بشارع منطقة أبو شاهين، وتم الدفع بسيارات إسعاف، وتم نقل 7 حالات من بينهم أطفال بقسم الحضانات لمستشفيات مجاورة.

ويشهد شارع منطقة أبو شاهين أعمال حفر لرفع طبقات الأسفلت تمهيدا لإعادة الرصف، وأثناء الأعمال تسبب الحفار فى قطع الكابل الكهربائى المغذى للمستشفى.

وأفاد فرع شركة كهرباء شرق طنطا، بأن المستشفى تعمل الآن على المولد الخاص بها، وجارى الدفع بمولد احتياطى بجانب مولد المستشفى لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أن المغذيات الخاصة بالمستشفى تعرضت للقطع بسبب المعدات التى تقوم بإزالة طبقات الاسفلت بشارع منطقة أبو شاهين الرئيسى.

من جانبه كشف مصدر طبى مسئول فى مديرية صحة الغربية، أنه فور انقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى تم التنسيق مع المستشفيات المحيطة لنقل عدد من الحالات الحرجة لها.

وأشار المصدرلـ "اليوم السابع"، إلى أنه تم تشغيل المولد الخاص بالمستشفى وجارى وصول مولد اضافى من شركة الكهرباء للدعم لحين الانتهاء من أعمال صيانة الكابل المقطوع.