رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى

تفقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون التابع لمحافظة المنوفية، أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة موقف عمومى للسيارات على أرض سوق المواشى القديم بمدينة أشمون، والذى يتم إنشاءة على مساحة حوالى 3 أفدنة، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالى 75%، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التى تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل.

وأشار النمر أنة تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلى مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمى إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالى مركز ومدينة أشمون.

ومن جانبه أكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجى جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.