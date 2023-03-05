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رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة

الأحد، 05 مارس 2023 11:25 ص
رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة رئيس الوزراء ونظيره العراقى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية

ويضم الوفد الوزاري المرافق لرئيس وزراء العراق كلا من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة؛ وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف

ومن المقرر أن يعقد مدبولي والسوداني جلسة مباحثات، لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (1)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (2)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (3)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (4)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (5)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (6)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (7)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (8)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (9)
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة (10)
 

 


مصر والعراق

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رئيس وزراء العراق



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