دونالد ترامب يصور انتخابات 2024 كصراع وجودى.. ويؤكد: هى المعركة النهائية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قدمت تصورا لما يتوقعه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل. وفى خطاب له أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل السياسى للمحافظين، صور ترامب السباق الرئاسي القادم على أنه معركة جودية من أجل مستقبل الولايات المتحدة.

وقال ترامب فى خطابه: " ليس لدينا خيار. لو لم نفعل هذا، فإن بلادنا ستخسر إلى الأبد". وقال ترامب أمام حشد من أنصار فى المؤتمر " لقد سئم الناس من الجمهوريين بالاسم فقط ومن أنصار العولمة، إنهم يريدون رؤية أمريكا أولا".

وتابع ترامب قائلا : هذه هي المعركة النهائية، إنهم يعرفون هذا وأنا أعرف هذا أنتم تعرفون هذا، الجميع يعرف. هذا هو الأمر، إما أن يفوزوا وإما أن نفوز. ولو فازوا، فلن يكون هناك دولة.

وبحسب ذا هيل، فإن ترامب صور نفسه محاربا فى معركة من أجل "القصاص" فى واشنطن. وقال: فى عام 2016، أعلنت أننى صوتكم، واليوم أضيف بأننى محاربكم، وعدالتكم، ومن أجل هؤلاء الذين تم خذلانهم وخيانتهم. أنا قصاصكم.

وعلى مدار الخطاب الذى استمر اكثر من 100 دقيقة، تطرق ترامب إلى مظالم مشابهة، وواصل الحديث عن خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومهاجمة مؤسسة الحزب الجمهورى فى واشنطن. وقال: إننا لن نعود أبدا إلى حزب بول ريان وكارل روف وجيب بوش.

وواصل أيضا خلافه مع زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأشار إليه بشكل مباشر بعد أن انتقد من وصفهم بالسياسيين المحبين للصين. وقال: أنت تستمع إلى هذا ميتش ماكونيل، انت تستمع على هذا، مرددا هجمات عنصرية سابقة على زوجة ماكونيل إيلان تشاو، من أصول آسيوية.