دمياط: تسلمنا 100 ألف شجرة منها 6 آلاف لمراكز الشباب ضمن مبادرة الرئيس.. صور

شاركت مراكز الشباب بدمياط والوحدات المحلية، في مبادرة زراعة الأشجار المثمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري وزيادة الرقعة الخضراء، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، من خلال مبادرة 100 مليون شجرة في كافة أنحاء الجمهورية، ومنها محافظة دمياط.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن استلام قافلة تتضمن 100 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تم توزيع 6000 شجرة منها على مراكز الشباب فى نطاق المحافظة، وكذلك الوحدات المحلية.

وأوضحت محافظ دمياط، أن القافلة تضمنت 100ألف شجرة من الاشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة.

استلمت مراكز شباب دمياط شجر مثمر لزراعته بالمراكز المختلفة بالمحافظة، تم حفر وزراعة الأشجار حول سور الملعب الخماسي بمركز شباب كفرالمنازلة، مركز شباب الزهراء التابعين لإدارة فرع ميت أبو غالب، مركز شباب كفر سعد البلد التابع لإدارة فرع كفر سعد.

كما شاركت الوحدة المحلية في مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، وإشراف نواب المدينة في أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة" في شوارع المدينة.

وتم تشكيل فريق عمل من قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة لتنفيذ أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة، حيث تم اليوم زرعة عدد 50 شجرة شجرة زيتون و50 شجرة برتقال و400 شجرة كينو كربس بإجمالي عدد 500 شجرة بشارع الأربعين.

كما واصلت الوحدات المحلية بمركز دمياط في قري غيط النصاري ، السنانية ، والبصارطة ، والبستان ، والعدلية بمشاركة رؤساء الوحدات جهودها في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار الخشبية والمثمرة ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري علي القري .

تهدف المبادرة إلى التوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء، وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، يذكر أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وفى إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2023.