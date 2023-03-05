توفير 92 ألف فرصة عمل للشباب خلال مبادرة "مشروعك" بالبحيرة

البحيرة -- ناصر جودة

أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي للمشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالبحيرة، أن المشروع قد شهد تطوراً كبيرا خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليار و 145 مليون و 790 ألف جنيه، وذلك لتمويل عدد 32 ألف و 964 مشروعاً استثماريا متنوعاً سواء "تجارى - صناعى - زراعى - خدمى ".

وأوضح مدير التنفيذى لمبادرة مشروعك ان تلك المشروعات ساهمت فى توفير 92 ألف و 299 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة و أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهة بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.