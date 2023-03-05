تنظيم مؤتمر "أفريقيا مستقبل تجارة مصر" ببنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفد مجلس إدارة جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب عصام سليمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس صابر عويس نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أسامة الحوتي الأمين العام لمجلس الإدارة، واللواء محمد النبوي المدير التنفيذي، حيث قام الوفد بتقديم دعوة لحضور ودعم اللقاء الثاني لمبادرة "أفريقيا مستقبل تجارة مصر"، والذى سيتم تنظيمة على أرض محافظة بني سويف.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود المحافط ودعمه الكبير لأعمال وجهود الجمعية في تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، مؤكدين على أن جمعية المستثمرين شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الإدارة الشابة بالمحافظة.

وتطرق اللقاء لبعض تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه غدا الاثنين 6 مارس بقاعة الياسمين - كورنيش النيل ، والذى سيشهد حضور : رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والراغبين في التصدير ، وسبل وآليات التصدير لأفريقيا، وعرض الموضوعات في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد المحافظ دعمه لمثل تلك الفعاليات التي تستهدف الارتقاء بملفات الاستثمار ودعم التصدير للعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة تستهدف في مشروعاتها هذا التوجه، والذى يدعم مكانة الاستثمار على أرض المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الاطار.